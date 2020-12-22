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Выборы президента США - 2020

Сторонники Трампа намерены провести его виртуальную "инаугурацию"

На мероприятие, запланированное на 20 января 2021 года, уже зарегистрировались более 60 тыс. человек

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Сторонники действующего президента США республиканца Дональда Трампа, несогласные с результатами выборов, организуют 20 января 2021 года его виртуальную "инаугурацию". Страница с названием "Вторая церемония инаугурации президента Дональда Трампа" создана в Facebook.

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Более 60 тыс. человек уже зарегистрировались на мероприятие. "Церемония" запланирована на 12:00 (20:00 мск), когда избранного президента демократа Джозефа Байдена будут приводить к присяге.

Советник предвыборной кампании американского лидера Джейсон Миллер 18 декабря опроверг распространявшуюся в соцсетях информацию о якобы проведении "инаугурации" Трампа в 2021 году на территории поместья Мар-а-Лаго во Флориде.

Теги
СШАТрамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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