Сторонники Трампа намерены провести его виртуальную "инаугурацию"

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Сторонники действующего президента США республиканца Дональда Трампа, несогласные с результатами выборов, организуют 20 января 2021 года его виртуальную "инаугурацию". Страница с названием "Вторая церемония инаугурации президента Дональда Трампа" создана в Facebook .

Одни из самых нетипичных выборов в истории США. Чем они запомнятся?

Более 60 тыс. человек уже зарегистрировались на мероприятие. "Церемония" запланирована на 12:00 (20:00 мск), когда избранного президента демократа Джозефа Байдена будут приводить к присяге.

Советник предвыборной кампании американского лидера Джейсон Миллер 18 декабря опроверг распространявшуюся в соцсетях информацию о якобы проведении "инаугурации" Трампа в 2021 году на территории поместья Мар-а-Лаго во Флориде.