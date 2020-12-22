Американский сенатор сообщил о взломе десятков аккаунтов почты Минфина США

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Десятки аккаунтов электронной почты Минфина США были взломаны в ходе хакерской атаки. Об этом сообщило в понедельник вечером агентство Reuters со ссылкой на старшего демократа финансового комитета Сената Конгресса Рона Уайдена (от штата Орегон).

По словам законодателя, принявшего участие в брифинге для членов комитета, истинный масштаб до сих пор неизвестен. "Министерство финансов по-прежнему не знает обо всех действиях хакеров или о том, какая именно информация была украдена", - приводит заявление сенатора агентство. При этом, по данным подведомственной Службы внутренних доходов, нет свидетельств взлома информации налогоплательщиков.

Как стало известно ранее, программное обеспечение Orion компании SolarWinds было взломано еще в марте этого года. Киберпреступникам удалось внедрить вирус в обновление Orion, которое затем было загружено и использовано тысячами клиентов SolarWinds, среди них были ведущие правительственные учреждения, а также более 400 крупнейших американских фирм. В совместном заявлении 16 декабря аппарат директора Национальной разведки США, ФБР и Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности сообщили, что зафиксировали серьезную атаку на компьютерные сети федерального правительства.

Госсекретарь США Майкл Помпео 18 декабря в интервью американскому журналисту Марку Левину изложил версию, согласно которой к атаке причастна Россия. Действующий президент США Дональд Трамп заявил на следующий день, что СМИ преувеличили масштабы произошедшего. Он не согласился с утверждениями ряда изданий о том, что за кибератакой могла стоять группа работающих на Москву хакеров, и вместо этого допустил, что к ней мог быть причастен Китай.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков решительно отверг обвинения в причастности Москвы к подобным компьютерным атакам и призвал американские власти прекратить "голословно обвинять русских". Он напомнил, что глава российского государства Владимир Путин предлагал американской стороне заключить соглашение о партнерстве в области информационной безопасности. По мнению Пескова, "это позволило бы двум странам сотрудничать и противодействовать каким-либо киберпреступлениям, попыткам кибершпионажа и так далее".