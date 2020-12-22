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Выборы президента США - 2020

Трамп обсудил с законодателями оспаривание результатов выборов

Руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз сообщил, что несколько членов Конгресса провели встречу в Овальном кабинете с президентом США

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз сообщил в понедельник вечером, что действующий президент США Дональд Трамп обсудил с рядом членов Конгресса процесс оспаривания результатов прошедших 3 ноября выборов. Соответствующую запись Медоуз разместил в Twitter.

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"Несколько членов Конгресса только что завершили встречу в Овальном кабинете с президентом США Дональдом Трампом, готовясь к борьбе [на фоне] растущего числа доказательств мошенничества на выборах. Оставайтесь с нами", - отметил глава аппарата сотрудников Белого дома.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми демократ Джозеф Байден станет новым главой государства. Тем не менее Трамп не признает поражение и обращается в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия юристов хозяина Белого дома не имеют успеха, их иски были отклонены судами, в том числе Верховным судом США. Согласно последним данными, за Байдена проголосовали более 81,2 млн избирателей, за Трампа - 74,2 млн. Инаугурация следующего главы администрации США состоится 20 января.

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СШАВыборы президента США - 2020
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