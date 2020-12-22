В Никарагуа приняли закон, направленный против поддерживающих иностранные санкции

ГАВАНА, 22 декабря. /ТАСС/. Национальная ассамблея Никарагуа большинством голосов в понедельник одобрила "Закон о защите прав народа на независимость, суверенитет и самоопределение во имя мира", лишающий ряда политических прав тех, кто призывает к иностранному вмешательству и введению санкций против республики.

"Никарагуанцы, возглавляющие или финансирующие государственный переворот, изменяющие конституционный порядок, теряют политическое право быть избранным", - приводит агентство Prensa Latina выдержки из текста закона.

Также избираться в органы власти не смогут те, кто "требует военного вмешательства, действует при финансовой поддержке иностранных держав для совершения террористических и дестабилизирующих актов, призывает к блокированию экономических, торговых и финансовых операций против страны и ее институтов".

На рассмотрение парламента документ был предложен президентом страны Даниэлем Ортегой. США назвали принятие закона "действиями, направленными на подрыв демократии в Никарагуа".