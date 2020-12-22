{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Никарагуа приняли закон, направленный против поддерживающих иностранные санкции

Такие люди будут лишаться некоторых политических прав, в частности, они не смогут избираться в органы власти

ГАВАНА, 22 декабря. /ТАСС/. Национальная ассамблея Никарагуа большинством голосов в понедельник одобрила "Закон о защите прав народа на независимость, суверенитет и самоопределение во имя мира", лишающий ряда политических прав тех, кто призывает к иностранному вмешательству и введению санкций против республики.

"Никарагуанцы, возглавляющие или финансирующие государственный переворот, изменяющие конституционный порядок, теряют политическое право быть избранным", - приводит агентство Prensa Latina выдержки из текста закона.

Также избираться в органы власти не смогут те, кто "требует военного вмешательства, действует при финансовой поддержке иностранных держав для совершения террористических и дестабилизирующих актов, призывает к блокированию экономических, торговых и финансовых операций против страны и ее институтов".

На рассмотрение парламента документ был предложен президентом страны Даниэлем Ортегой. США назвали принятие закона "действиями, направленными на подрыв демократии в Никарагуа".

Теги
Никарагуа
Кризис в Белоруссии
Палата представителей США приняла законопроект с санкциями по Белоруссии
Документ предполагает возможность введения санкций против российских и белорусских чиновников Союзного государства
Читать полностью