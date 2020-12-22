Палата представителей США приняла законопроект с санкциями по Белоруссии

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США в понедельник вечером одобрила законопроект "О суверенитете, правах человека и демократии в Белоруссии" (Belarus Democracy, Human Rights, and Sovereignty Act), который предполагает возможность введения санкций против российских и белорусских чиновников Союзного государства. Об этом сообщил пресс-секретарь автора документа, конгрессмена-республиканца Кристофера Смита Джефф Сэгнил.

Нижняя палата законодательного органа уже принимала данную инициативу 18 ноября, однако теперь она включена в проект бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября). Как ожидается, пакет вскоре примет Сенат Конгресса, после чего он поступит на подпись президенту США Дональду Трампу.

"Этот двухпартийный законопроект обновляет санкции в отношении чиновников белорусского правительства, препятствующих демократическому переходу", - говорится в заявлении Смита.

Как отмечается в пояснении к документу, тем самым расширяются "полномочия президента США по введению санкций" в связи с выборами 2020 года в республике. "Президент США может ввести визовые санкции против любого иностранца, являющегося членом Центральной избирательной комиссии Белоруссии или участвовавшего в манипуляциях на выборах, или в отношении правительственного лица, ответственного за преследование независимых СМИ, либо представителя Союзного государства, либо российского гражданина, принимавшего значительное участие в преследовании СМИ, нарушении прав человека касательно политических репрессий в Белоруссии", - говорится в тексте.

Конгрессмены утверждают, что речь идет и о расширении помощи республике, в частности по "противодействию цензуре в интернете, технологиям наблюдения", а также в отношении "поддержки политических беженцев". США, согласно законопроекту, не признают действующего президента Александра Лукашенко "законно избранным лидером Белоруссии". Содержится призыв к проведению "новых президентских и парламентских выборов в свободной и справедливой форме в соответствии со стандартами ОБСЕ", а также к освобождению "без предварительных условий всех политических заключенных".