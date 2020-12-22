Трамп продлил финансирование правительства США до 28 декабря

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подписал во вторник резолюцию о продлении финансирования федерального правительства до 28 декабря. Об этом сообщил в Twitter заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

"Президент США Дональд Трамп подписал резолюцию, <...> которая предусматривает ассигнования на 2021 финансовый год [начался в стране 1 октября] федеральным ведомствам до 28 декабря 2020 года", - говорится в сообщении.

Срок действия предыдущей резолюции о финансировании деятельности госучреждений истекал в ночь на 22 декабря (08:00 мск понедельника). Если бы еще одна резолюция не была утверждена, стране грозила бы новая приостановка работы правительства. В последний раз это произошло 22 декабря 2018 года, в результате чего госслужащие тогда ушли в вынужденный отпуск на рекордные 35 дней.

Сенат Конгресса США вслед за Палатой представителей одобрил в понедельник вечером проект бюджета на 2021 финансовый год, а также пакет мер стимулирования экономики страны. Теперь документы, как ожидается, в ближайшее время подпишет Дональд Трамп.