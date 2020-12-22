В Ереване начался митинг оппозиции с требованием отставки Пашиняна

ЕРЕВАН, 22 декабря. /ТАСС/. Семнадцать оппозиционных партий Армении, которые создали "Движение за спасение родины", во вторник начали митинг на площади Республики напротив здания правительства с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, в митинге участвуют несколько тысяч человек.

"Никол Пашинян должен уйти в отставку. Он сделал все, чтобы началась война, не остановил ее, когда были такие предложения. Он виновен в сдаче нашей земли, а также гибели наших ребят", - заявил журналистам бывший вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов.

В настоящий момент к площади Республики стягиваются полицейские силы. На месте дежурят усиленные наряды. При этом на данные момент правоохранитиели не вмешиваются в происходящее и не препятствуют проведению митинга.

Ранее "Движение за спасение родины" анонсировало проведение во вторник массовых забастовок и акций гражданского неповиновения. Оппозиция считает, что подписанное Пашиняном 9 ноября совместное заявление с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, по сути, стало капитуляцией. Оппоненты армянского премьера также возлагают на него ответственность за экономические и социальные проблемы республики.

На фоне текущей ситуации в стране президент Армении Армен Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия. Сам Пашинян заявляет, что не уйдет в отставку, так как любая смена правительства должна происходить только через выборы. При этом несколько его сторонников уже заявили, что не исключают возможности проведения внеочередных выборов.