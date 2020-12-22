Замкомандира внутренних войск полиции Армении ушел в отставку на фоне акций протеста

ЕРЕВАН, 22 декабря. /ТАСС/. Заместитель командира внутренних войск полиции Армении полковник Самвел Акопян во вторник подал рапорт об увольнении, мотивируя свое решение тем, что власти дают незаконные приказы силовым структурам на фоне оппозиционных акций протеста.

"События, разворачивающиеся в Армении за последний месяц, доказывают, что правительство, игнорируя фатальные проблемы, стоящие перед нашей страной, занимается только поддержанием своей собственной власти. Сегодня делается попытка вовлечь полицию, в частности, полицейские войска в политический процесс, использовать полицию как дубинку и решить личные и политические процессы", - написал он в Facebook.

Акопян добавил, что "будучи не в силах проявить абсолютное безразличие, решил подать заявление о прекращении службы в полиции".

В понедельник "Движение за спасение родины" анонсировало проведение во вторник массовых забастовок и акций гражданского неповиновения. Оппозиция считает, что подписанное Пашиняном 9 ноября совместное заявление с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, по сути, стало капитуляцией. Оппоненты армянского премьера также возлагают на него ответственность за экономические и социальные проблемы республики.

На фоне текущей ситуации в стране президент Армении Армен Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия. Сам Пашинян заявляет, что не уйдет в отставку, так как любая смена правительства должна происходить только через выборы. При этом несколько его сторонников уже заявили, что не исключают возможности проведения внеочередных выборов.