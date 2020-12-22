Швеция надеется на развитие регионального сотрудничества с Россией

СТОКГОЛЬМ, 22 декабря. /ТАСС/. Пандемия не прервала отношения между главами МИД России и Швеции. Шведское внешнеполитическое ведомство надеется на дальнейшее сотрудничество региональных организаций двух стран вокруг проблем Балтийского и Баренцева морей и Арктики, сообщила в интервью ТАСС об итогах уходящего года министр иностранных дел скандинавской страны Анн Линде.

"Как соседи Швеция и Россия обсуждали в 2020 году сотрудничество в ряде политических областей, не в последнюю очередь в области экологии, климата, образования и здравоохранения. В 2020 году я встречалась в Москве с моим коллегой Сергеем Лавровым, а также имела с ним контакты по телефону. Так что пандемия никак не прервала наши отношения. Во время визита в Москву я высоко оценила возможность контактов с представителями российского гражданского общества", - отметила министр и добавила, что у нее "были вдохновляющие беседы с российскими студентами, интересующимися Швецией".

"Особенно продуктивным было сотрудничество региональных организаций вокруг проблем Балтийского и Баренцева морей и Арктики. Мы надеемся на дальнейшее развитие в следующем году этих направлений сотрудничества, где у нас есть взаимные интересы. Наша цель состоит в том числе и в расширении межчеловеческого обмена с Россией", - заявила она.