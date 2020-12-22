Ужин во времена самоограничений. Как японский премьер вызвал "непонимание среди населения"

В Японии продолжает ухудшаться ситуация с распространением нового коронавируса, заставляя правительство разрабатывать новые меры по борьбе с пандемией. Однако политика властей в этой области пользуется поддержкой лишь части населения, а действия некоторых членов кабмина приводят к полноценным скандалам

15 декабря в ряде японских СМИ появилась информация о том, что премьер-министр Ёсихидэ Суга вечером предыдущего дня принял участие в двух многолюдных ужинах, на которых собрались соответственно 15 и восемь человек. При этом в ноябре правительство Японии попросило жителей страны отказаться от застолий в компании более пяти человек, во время которых, по мнению экспертов, возникает значительный риск заразиться коронавирусом. Под гнетом рекомендаций Обнародованные данные вызвали возмущение среди японцев, суть которого выразил депутат парламента от оппозиционной Конституционно-демократической партии Дзюн Адзуми. "Когда народ призывают к самоограничениям, премьер развлекается, поедая дорогие стейки. Из-за этого он лишается поддержки населения и люди перестают следовать за ним", — заявил законодатель. Накалившуюся атмосферу попытался разрядить министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура. "Дело не в том, что запрещены вообще все встречи более пяти человек. Я думаю, что к этой проблеме следует подходить, учитывая [конкретный] риск заражения", — подчеркнул он. Однако затем его слова фактически опроверг глава правительственной комиссии по противодействию распространению коронавируса Сигэру Оми. "Исходя из ранее проведенного анализа очагов инфицирования, мы считаем, что застолья следует по возможности проводить компанией менее пяти человек", — объяснил эксперт. Кроме того, газета "Майнити" сообщила со ссылкой на участника одного из злополучных ужинов, что Суга и его сотрапезники также не выполняли озвученные в ноябре правительственные рекомендации по поводу ношения защитных масок. Согласно этим предписаниям, участники застолий могут снимать маски только в момент приема пищи и обязаны вновь надеть их во время общения с собеседниками.

Описание Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга © EPA-EFE/Hiro Komae / POOL

В итоге, 16 декабря премьеру Японии пришлось приносить публичные извинения за свои действия. "Хотя между участниками ужина соблюдалось достаточное расстояние, я искренне сожалею, что произошедшее вызвало непонимание среди населения", — сказал Суга на пресс-конференции в Токио. Помимо этого, по данным агентства Киодо, 17 декабря глава правительства принял решение отменить запланированные на вечер встречи и сразу после работы вернулся в свою квартиру в общежитии для депутатов парламента. Без жестких мер Нервная реакция на подобное времяпрепровождение премьера, вероятно, связана с изменением динамики статистики по коронавирусу в Японии. Хотя страна успешно преодолела две волны заражений в апреле и августе, в ноябре начался третий виток пандемии, который оказался сильнее предыдущих. К примеру, последний месяц средний показатель выявленных за день случаев инфицирования в Японии держится в районе отметки в 2,5 тыс., при этом ранее он составлял лишь несколько сотен. 17 декабря был зафиксирован антирекорд — 3211 новых случаев за сутки. Всего с начала пандемии в стране заразились более 200 тыс. человек, умерли почти 3 тыс. инфицированных.

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Несмотря на ухудшающееся положение, японские власти не спешат принимать ограничительные меры, подобно введению режима чрезвычайной ситуации (ЧС), который действовал в Японии с апреля по май. 22 декабря возможность повторного объявления такого режима отверг генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като, отметив, что "правительство будет сотрудничать с органами местного самоуправления для осуществления необходимых действий". Вместо этого на данном этапе власти предпочитают решать проблему с коронавирусом за счет расходов на укрепление медицинской сферы и экономики страны. Так, в последние месяцы правительством Японии было принято два дополнительных бюджета на текущий финансовый год, что позволило сформировать пакет финансовой помощи на общую сумму в 117,1 трлн иен (около $1,1 трлн). Кроме того, 15 декабря японский кабмин разработал проект уже третьего дополнительного бюджета, размер которого составил 19,1 трлн иен (около $183,5 млрд). Между тем 14 декабря перед участием в скандальных ужинах Суга обратился к владельцам местных заведений общепита, попросив сократить время их работы для предотвращения заражений. Он также объявил о приостановке действия программы поддержки внутреннего туризма Go To Travel с 28 декабря по 11 января. Примечательно, что и за это глава правительства был вынужден впоследствии извиниться. "Я прошу прощения у тех, кто намеривался воспользоваться программой для поездки в родные места на новогодних праздниках", — сказал премьер 19 декабря во время публичного выступления в Токио, призвав жителей страны провести зимние каникулы в "спокойной обстановке". Удар по рейтингу Тем не менее нарастающее беспокойство японцев уже привело к падению рейтинга кабмина. Как следует из результата опроса, опубликованного 21 декабря газетой "Асахи", о своей поддержке действий правительства заявили лишь 39% респондентов. Однако в ноябре в ходе предыдущего исследования их насчитывалось 56%. Такое же количество опрошенных заявило, что не может высоко оценить стратегию властей Японии в борьбе с коронавирусом. Наконец, почти 80% ответили, что считают слишком запоздалым решение приостановить программу Go To Travel. По мнению респондентов, подобные льготные поездки, инициированные правительством, на деле приводят к распространению инфекции.

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