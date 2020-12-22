Конституционный суд Молдавии приостановил решение парламента по похищенному $1 млрд

КИШИНЕВ, 22 декабря. /ТАСС/. Молдавский Конституционный суд временно остановил выполнение решения парламента о снятии с госбюджета бремени по возмещению долгов коммерческих банков, из которых было похищено около $1 млрд. Об этом было объявлено во вторник в ответ на запрос депутатов оппозиционной фракции "Про Молдова", которые попросили проверить законность действий парламента.

"Одобряется просьба о приостановлении действия закона", - говорится в опубликованном документе. Этот вердикт будет действовать до завершения разбирательств по делу.

Так называемый "закон о миллиарде" был принят парламентом на заседании 16 декабря. Его авторами выступили депутаты крупнейшей в стране Партии социалистов Республики Молдова. По их словам, инициатива направлена на устранение дополнительного фискального давления на население и экономику страны. Оппозиция в знак протеста бойкотировала заседание.

Коррупционный скандал, связанный с хищениями в банках Молдавии, разгорелся в 2015 году и спровоцировал акции протеста, падение двух правительств и правящей коалиции проевропейских партий, которая пользовалась поддержкой США и ЕС. В отчете детективного агентства Kroll, которое по просьбе правительства республики провело свое расследование, говорится, что деньги были выведены через "Банка де экономий", "Банка сочиалэ" и "Унибанк", контролировавшиеся бизнесменом Иланом Шором. В 2017 году он был приговорен по этому делу к 7,5 года тюрьмы, но обжаловал приговор, который до сих пор рассматривается в молдавских судах. После произошедшей в 2019 году смены власти в Молдавии Шор бежал из страны вместе с олигархом Владимиром Плахотнюком, который затем был назван главным выгодоприобретателем хищения.