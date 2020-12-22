Федерация профсоюзов Белоруссии обвинила Евросоюз в нарушении прав трудящихся республики

МИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Федерация профсоюзов Белоруссии и ее членские организации выступили с заявлением о нарушении Европейским союзом прав трудящихся республики. Об этом во вторник сообщило агентство БелТА.

"Введение экономических санкций в отношении белорусских предприятий - это в первую очередь санкции в отношении работников. Это ущемление основополагающего права человека - права на труд, - говорится в заявлении. - Ограничение деятельности предприятий в связи с введением санкций может привести к снижению заработной платы, сокращению рабочих мест, в целом к ухудшению социально-экономического положения не только самих работников предприятий, но и их семей".

Федерация профсоюзов выразила решительный протест в связи с принятием Европейским союзом решения о введении экономических санкций в отношении отдельных белорусских предприятий и объявила о намерении защищать право граждан республики на труд без ограничений и искусственных барьеров. Со своей стороны председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда призвал коллег по профсоюзному движению из других стран поддержать позицию Белоруссии. "Эти действия направлены на то, чтобы нанести урон благополучию людей, лишить их заработка, а возможно, и рабочих мест. То есть фактически ущемляется право человека на труд, - сказал он. - Мы призываем коллег по профсоюзному движению из других стран поддержать нашу позицию, направленную против применения Европейским союзом мер, ухудшающих положение трудящихся. Если понадобится, мы будем оказывать рабочим и их семьям материальную поддержку из действующих профсоюзных касс взаимопомощи".

Сообщается, что обращения работников предприятий, попавших в санкционный список, уже поступают в Федерацию профсоюзов. Во вторник эти обращения были переданы в представительство Европейского союза в Белоруссии.

17 декабря Евросоюз расширил санкции в отношении белорусских властей, добавив в черный список 29 физических и 7 юридических лиц, включая спикера верхней палаты парламента Наталью Кочанову, генпрокурора Андрея Шведа, министра информации Игоря Луцкого, вице-премьера Анатолия Сивака. Санкции также вводятся против Управления делами президента Белоруссии, Минского завода колесных тягачей, ОАО "140 ремонтный завод", компаний "Белтехэкспорт", "Синезис" и Dana holdings.

Ранее Евросоюз уже ввел два пакета санкций против Минска, меры коснулись 55 представителей руководства страны, в том числе президента Александра Лукашенко и представителей силовых структур. Всем им запрещен въезд в ЕС, их счета в европейских банках, если будут обнаружены, подлежат заморозке.