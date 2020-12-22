МИД Чехии осудил признание нежелательной в РФ НПО "Пражский центр гражданского общества"

ПРАГА, 22 декабря. /ТАСС/. МИД Чехии выступил с осуждением признания Генеральной прокуратурой РФ нежелательной на территории России неправительственной организации (НПО) "Пражский центр гражданского общества" (Prague Civil Society Centre). Об этом со ссылкой на внешнеполитическое ведомство республики сообщило во вторник Чешское радио.

"МИД Чехии осуждает включение "Пражского центра гражданского общества" в российский список нежелательных организаций, - отметило ведомство. - Чехия неоднократно заявляла, что законы об иностранных агентах и нежелательных организациях недопустимо ограничивают деятельность НПО и серьезно влияют на свободу выражения мнений".

О признании "Пражского центра гражданского общества" сообщила в понедельник Генпрокуратура РФ. По данным надзорного ведомства, деятельность иностранной НПО Prague Civil Society Centre представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.

"По результатам изучения поступивших материалов в Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности иностранной неправительственной организации "Пражский центр гражданского общества", - отметили в Генпрокуратуре.

Информация о принятом решении Генпрокуратурой направлена в Минюст РФ для внесения сведений в перечень иностранных и международных нежелательных на территории России НПО. Эта организация станет 30-й в перечне нежелательных.