Совет ЕС отказался исключать Пригожина из санкционного списка по Ливии

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Совет Европейского союза отказался удовлетворять заявление российского предпринимателя и главы компании "Конкорд" Евгения Пригожина, который был включен в черный список ЕС за нарушение режима санкций против Ливии, об исключении из санкционного списка. Об этом во вторник сообщает пресс-служба компании "Конкорд" на своей странице во "ВКонтакте".

"Совет ЕС вынес решение об отказе в добровольном удовлетворении заявления Евгения Викторовича Пригожина об отмене незаконно наложенных санкций. В связи с этим возникают дополнительные обоснования для рассмотрения этого дела в судебном порядке в соответствии с правилами Европейского союза", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что "с точки зрения юристов, представляющих интересы Евгения Викторовича, такой безосновательный немотивированный отказ создает ряд предпосылок для дальнейшего успешного обжалования этого решения".

В октябре Пригожин был включен в обновленный черный список ЕС по Ливии, введенный за подрыв безопасности этой страны и нарушение санкционного режима в отношении нее. В документе уточняется, что предприниматель якобы поддерживает тесные контакты с ЧВК "Вагнер", которая, в частности, участвовала в многократных нарушениях эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию.

Пригожину запрещен въезд на территорию сообщества, а его финансовые активы в Европе подлежат заморозке.

Компания "Конкорд", которую возглавляет бизнесмен, ранее отвергла причастность Пригожина к указанной ЧВК. В сообщении пресс-службы "Конкорда" на ее странице во "ВКонтакте" говорится, что Пригожин к данной ЧВК "не имеет отношения, не финансирует".