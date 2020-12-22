Берлин считает необоснованными санкции Москвы против представителей ФРГ

БЕРЛИН, 22 декабря. /ТАСС/. Германия считает необоснованными новые ответные ограничительные меры Москвы. Об этом сообщил во вторник в ответ на запрос ТАСС источник в МИД ФРГ.

"Такая форма ответных санкций была известна в прошлом, но с точки зрения федерального правительства, они являются необоснованными", - отметили в ведомстве. Там уточнили, что дело Алексея Навального не является предметом двусторонних отношений Москвы и Берлина, и что эта тема имеет международное значение.

В МИД также сказали, что Россия уведомила германскую сторону о введении запрета на въезд в страну ряда представителей правительственного аппарата Германии, но "другие детали не были приведены". "Мы призываем Россию объяснить расследовать применение химического боевого вещества против российского гражданина на российской территории", - утверждал источник в МИД ФРГ.

О санкциях ЕС

В распространенном во вторник заявлении российского внешнеполитического ведомства говорится о том, что РФ в связи с антироссийскими санкциями Евросоюза по ситуации с Навальным приняла решение о расширении ответного списка представителей стран - членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ. В МИД России назвали "категорически неприемлемым" принятие ЕС с подачи его ведущих государств-членов незаконных ограничительных мер в отношении ряда россиян под предлогом их мнимой причастности к инциденту с Навальным.

15 октября в Официальном журнале Евросоюза был опубликован санкционный список по инциденту. В него включены директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета. Позже его доставили на лечение в Берлин. Правительство ФРГ 2 сентября выступило с утверждением о том, что он подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". По данным Берлина, эти выводы подтвердили лаборатории во Франции и Швеции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков многократно говорил, что Москва готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было. Президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека отметил, что западные страны не предоставляют России документы, подтверждающие их выводы по этому делу, что не позволяет начать собственное расследование.