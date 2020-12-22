Торговые ограничения США в отношении структур России и Китая вступают в силу 23 декабря

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Введенные Министерством торговли США ограничения в отношении компаний и организаций России и Китая вступают в силу 23 декабря. Об этом говорится в опубликованном во вторник документе Бюро по вопросам промышленности и безопасности (при Минторге США) в Федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства.

В нем отмечается, что односторонние американские ограничения вступают в силу 23 декабря. При этом, как говорится в документе, в список "добавляется пустая колонка для Венесуэлы, <...> однако в настоящее время в нее не добавляются никаких "конечных военных пользователей".

Находящиеся в перечне структуры попали под фактический запрет на покупку определенных видов американских товаров и технологий, в отношении которых действует экспортный контроль. Этот список состоит в общей сложности из более 100 позиций, часть из которых дублируется. Российская часть документа включает 45 наименований (на деле речь идет из-за повторов о порядке 40 структур), китайская - 57 (при этом в опубликованном в понедельник заявлении Минторга их было 58). С точки зрения американских властей, речь идет о юридических лицах, являющихся "конечными военными пользователями". Как пояснили в Минторге, списки вроде нынешних "информируют экспортеров" американской продукции двойного назначения о том, что им нужно получать лицензию на продажу таких товаров или услуг фигурантам перечня. Между тем в случае с такими фигурантами будет действовать презумпция отказа в предоставлении экспортной лицензии.

Минторг США также отмечает, что "дополнительные стороны могут быть добавлены" в список позже. Впрочем, допускается и возможность исключения из него. Решения на этот счет будет принимать специальный межведомственный комитет, в состав которого входят сотрудники Министерств торговли, обороны, энергетики и финансов США, а также Госдепартамента.

По меньшей мере часть включенных в новый черный список российских компаний и организаций уже и ранее находилась под действием американских санкций и ограничений, в том числе в виде запрета на поставки им специализированной (и не только) продукции из США.

Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль расценивает введение США фактического запрета на покупку определенных видов американских товаров и технологий для компаний и организаций РФ как очередной враждебный шаг. По его мнению, "каждый такой пинок отдаляет от момента нормализации [двусторонних отношений] и чрезвычайно затрудняет процесс выхода из этого пагубного для наших двусторонних отношений штопора". При этом Песков заверил, что РФ "будет защищать свои интересы должным образом".