США расширили список санкций в отношении Сирии

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты во вторник ужесточили санкционный режим в отношении Сирии, внесли в черный список четырех человек, имеющих подданство Великобритании и сирийское гражданство. Об этом говорится в распространенном заявлении Министерства финансов США.

Кроме того, рестрикции были введены против девяти коммерческих структур, а также ЦБ Сирии.

Как пояснили в Минфине, речь идет о "должностном лице сирийского правительства высокого ранга, ее муже, который является членом Народного совета (однопалатный парламент страны - прим. ТАСС), а также их коммерческих структурах". По версии министерства, санкции должны "препятствовать будущим инвестициям в контролируемые правительством районы Сирии, принудить режим [сирийского президента Башара Асада] прекратить свои злодеяния в отношении сирийского народа, а также заставить" его участвовать в процессе урегулирования сирийского конфликта в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН.

В ведомстве напомнили, что год назад президент США Дональд Трамп подписал так называемый закон Цезаря или "Акт о защите гражданского населения Сирии" (CAESAR Syria Civilian Protection Act). "Министерство финансов продолжит использовать все свои средства, чтобы разоблачить тех, кто поддерживает режим Асада и позволяет этим преступлениям продолжаться", - утверждал министр финансов США Стивен Мнучин.

Включение в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с его фигурантами, которым также запрещен въезд в страну.

Американские власти с начала конфликта в Сирии уже неоднократно вводили различные санкции против властей страны. Так, Центральный банк Сирии уже находится под рядом ограничений Вашингтона. В этот раз ограничения против него были введены в рамках "закона Цезаря".

О "законе Цезаря"

"Закон Цезаря" дает администрации США право вводить ограничительные меры в отношении организаций и лиц, оказывающих прямую и косвенную помощь правительству Сирии, а также различным действующим на территории страны вооруженным формированиям, которых, по версии США, поддерживают власти Сирии, России и Ирана.

Название пакета санкций "закон Цезаря" происходит от псевдонима сирийского военнослужащего, который бежал в 2013 году из страны и якобы передал западным правозащитникам фотоматериалы о насилии над заключенными в сирийских тюрьмах.

МИД Сирии осудил этот пакет санкционных мер. В заявлении сирийского внешнеполитического ведомства указывалось, что документ "основывается на ложных свидетельствах, сфабрикованных враждебными сирийскому народу сторонами".