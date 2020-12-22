Госдепартамент ввел санкции в отношении супруги Асада и ее родственников

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Госдепартамент США вводит санкции в отношении супруги президента Сирии Асмы Асад и нескольких ее ближайших родственников. Об этом говорится в распространенном во вторник письменном заявлении госсекретаря Майкла Помпео.

"Госдепартамент сегодня [во вторник] вводит санкции в отношении Асмы Асад, жены Башара Асада, за препятствование усилиям по политическому урегулированию сирийского конфликта. Асма в интересах режима возглавляла усилия по консолидации экономической и политической власти, в том числе с помощью своих так называемых благотворительных и общественных организаций. Кроме того, мы вводим санкции в отношении ближайших родственников Асмы Асад", - утверждал глава американской дипломатии.

Рестрикции также введены против руководителя военной разведки Сирии генерала Кефаха Мульхама, добавил Помпео. Он также напомнил, что "пять лет назад СБ ООН единогласно принял резолюцию 2254, твердо обозначившую единственный путь к прочному урегулированию сирийского конфликта".

Находящимся в черном списке Госдепартамента запрещен въезд в США.

При этом супруга сирийского президента уже находилась в санкционных списках Минфина. Если внешнеполитическое ведомство снимет с нее рестрикции, ограничения финансового ведомства продолжат действовать.