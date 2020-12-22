КС Молдавии повторно отказался приостановить принятый парламентом закон о русском языке

КИШИНЕВ, 22 декабря. /ТАСС/. Конституционный суд Молдавии отказался приостанавливать действие закона, вернувшего русскому языку статус языка межнационального общения. Об этом сообщила во вторник пресс-служба суда в связи с поданным на прошлой неделе обращением в инстанцию депутатов оппозиционной проевропейской "Платформы "Достоинство и правда" Дину Плынгэу и Марии Чобану.

"Конституционный суд постановил отказать в запросе о приостановке действия закона о функционировании языков на территории Республики Молдова. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит", - говорится в решении, опубликованном на сайте КС.

На прошлой неделе КС уже отказался приостанавливать действие этого закона по предложению депутата Октавиана Цыку, который возглавляет выступающую за объединение с Румынией партию Национального единства. Во вторник была рассмотрена инициатива партии "Достоинства и правды". Парламентарии попросили проверить, не нарушает ли закон конституцию, а также приостановить его действие до завершения разбирательства. По их мнению, закон ставит в привилегированное положение русскоязычных, а также снижает необходимость изучения государственного языка национальными меньшинствами.

Новый закон обязывает государственных служащих по просьбе граждан отвечать на русском языке, в том числе письменно. Языком делопроизводства в госорганах остается государственный язык. Гражданам страны гарантируется право на образование на государственном и русском языках, также власти должны создать условия для получения образования на языках этносов, проживающих на территории республики.

Автором законопроекта выступила крупнейшая в стране Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ). Русский язык в 2018 году потерял особый статус в Молдавии, где его используют больше трети населения. Это произошло, когда прежний состав КС по запросу депутатов прорумынской Либеральной партии признал устаревшим закон "О функционировании языков на территории Молдавской ССР". Против инициативы ПСРМ выступили депутаты от проевропейских Партии действия и солидарности, "Платформы "Достоинство и правда", Демократической партии Молдовы, которые бойкотировали это заседание. Президент Молдавии Игорь Додон промульгировал новый закон о языках 18 декабря.