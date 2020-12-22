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Кризис на Украине

В МИД Украины заявили, что расценивают любую помощь России Донбассу как нарушение закона

Внешнеполитическое ведомство Украины при этом в очередной раз обвинило Россию в нарушении международного права и агрессии

КИЕВ, 22 декабря. /ТАСС/. Официальный Киев рассматривает оказание гуманитарной и любой другой помощи жителям неподконтрольных Украине районов Донбасса со стороны России как нарушение закона. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

"Рассматриваем предоставление так называемой помощи и поставки гуманитарных или любых других грузов на временно оккупированные Россией территории в Донецкой и Луганской областях без официального согласия Украины как грубое нарушение законодательства Украины, ее суверенитета и территориальной целостности", - говорится в ответе ведомства на запрос украинского издания "Гордон", который во вторник опубликован на сайте СМИ.

Кроме того, внешнеполитическое ведомство Украины в очередной раз обвинило Россию в нарушении международного права и агрессии.

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции 17 декабря пообещал, что Россия продолжит наращивать поддержку Донбасса. Это касается и поддержки производства, и решения социальных вопросов, и инфраструктурных аспектов, заявил глава государства.

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