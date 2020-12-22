Парламент Турции продлил мандат на пребывание вооруженных сил республики в Ливии

АНКАРА, 22 декабря. /ТАСС/. Парламент Турции продлил во вторник мандат на пребывание вооруженных сил республики в Ливии. Об этом свидетельствуют итоги голосования парламентариев.

Согласно президентскому указу турецкие военнослужащие смогут нести службу в Ливии в течение следующих 18 месяцев.

В документе также говорится, что возобновление боевых действий в Ливии может представлять "угрозу интересам Турции". "На сегодняшний день режим прекращения огня в Ливии не соблюдается в полной мере. В центральных и восточных районах Ливии при поддержке иностранных держав продолжается военная подготовка наемников из так называемой Ливийской национальной армии. Очень важно не допустить возобновления боевых действия и придерживаться буквы договоренностей под эгидой ООН. В противном случае будет иметь место угроза интересам Турции", - отмечается в указе президента Тайипа Эрдогана.

В Ливии несколько лет параллельно существуют два органа исполнительной власти - Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в Триполи и временный кабмин, пользующийся поддержкой парламента и Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Последний начал в апреле 2019 года наступление на столицу, в ответ триполийский кабмин мобилизовал все подконтрольные ему формирования, официально обратившись за помощью к Турции на основании подписанного с ней меморандума о военном сотрудничестве. После этого при активной поддержке Анкары ему удалось вернуть контроль над рядом захваченных хафтаровцами территорий. На этом фоне все официальные контакты противоборствующих сторон полностью прекратились, а попытки усадить их за один стол до недавнего времени не приводили к желаемым результатам.