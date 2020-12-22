СМИ: на востоке ЦАР идут бои в районе города Бамбари

ПРЕТОРИЯ, 22 декабря. /ТАСС/. Интенсивные бои велись во вторник между правительственными войсками и наступающими повстанцами в районе города Бамбари Центрально-Африканской Республики в 389 км к северо-востоку от столицы страны Банги. Об этом сообщил новостной портал из ЦАР Corbeau News.

По его данным, боевые действия сейчас идут в центральных кварталах города, есть многочисленные разрушения. Данных о количестве пострадавших пока не поступало.

На западе ЦАР вдоль стратегически важных магистралей, идущих через территорию соседнего Камеруна к портам Атлантического океана, во вторник сохранялась относительно спокойная обстановка. Повстанцы не предпринимали попыток захвата новых населенных пунктов. Они также не препятствовали перевозкам грузов из Камеруна в столицу ЦАР. По информации портала, тем самым боевики не хотят восстановить против себя местное население, которое вовлечено в снабжение Банги.

Основные события сейчас разворачиваются к северу от столицы, где правительственные войска и поддерживающие их союзные силы, включая прибывшие из Руанды части, создают крупную группировку, передает Corbeau News. Она сконцентрирована в 80 км к северу от столицы в районе города Бояли, который находится на ключевом шоссе Банги - Боссембеле. В Боссембеле находится ставка повстанцев, которых, по заявлениям правительства ЦАР, объединил в нынешнюю коалицию и возглавил бывший президент страны Франсуа Бозизе. По данным портала, именно в этот район прибыли наиболее боеспособные части повстанцев.

Между тем на основных транспортных магистралях в районе Боссембеле занял позиции португальский контингент в составе Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА). "Цель данных действий - блокировка продвижения на юг вооруженных [повстанческих] групп", - говорится в опубликованном во вторник сообщении МИНУСКА. Миссия создана решением Совета Безопасности ООН весной 2014 года. На текущий день она насчитывает 14 293 человека, включая 12 870 военнослужащих.

Сформированная на минувшей неделе на основе трех повстанческих группировок антиправительственная "Коалиция патриотов за перемены" поставила цель противодействовать президенту страны Фостен-Арканжу Туадере, который добивается переизбрания на второй срок. Отряды повстанцев сейчас пытаются захватить основные пути снабжения столицы ЦАР Банги и блокировать город в случае необходимости. В президентских выборах в ЦАР, которые назначены на 27 декабря текущего года, участвуют 17 кандидатов. В случае если никто из них не победит в первом туре, второй тур состоится 14 февраля 2021 года. Одновременно в ближайшее воскресенье в стране пройдут и парламентские выборы.