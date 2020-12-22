Комитет госконтроля Белоруссии рассказал, с чем связаны обыски в "Пресс-клубе Беларусь"

МИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Обыски в журналистской организации "Пресс-клуб Беларусь" и у связанных с ней лиц проводили сотрудники департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии (КГК РБ) в рамках дела о нарушении налогового законодательства. Об этом во вторник сообщила пресс-служба комитета.

"Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля проводит проверку по фактам нарушений налогового законодательства Республики Беларусь в отношении должностных лиц культурно-просветительского учреждения "Журналистская мастерская Пресс-клуб" и иных субъектов хозяйствования, связанных, в том числе, с поступлением крупных денежных сумм из-за рубежа", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник Белорусская ассоциация журналистов сообщила, что основатель "Пресс-клуба Беларусь" Юлия Слуцкая задержана в Минске. Кроме того, обыски проходили у финансового и программного директоров организации и в ее офисе. Также перестала выходить на связь член основного состава Координационного совета белорусской оппозиции Ксения Луцкина. В пресс-службе совета сообщили, что у нее тоже может проходить обыск, и есть вероятность, что это связано с обысками у сотрудников "Пресс-клуба Беларусь".

"Пресс-клуб Беларусь" занимается исследовательской деятельностью, организует и проводит образовательные лекции и семинары для журналистов.