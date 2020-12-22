{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выборы президента США - 2020

Байден объявил о новых назначениях в Белом доме

Так, должность заместителя руководителя аппарата сотрудников Белого дома займет Брюс Рид, отвечать за подготовку речей будет Винай Редди, а курировать административные вопросы - Энн Филипик
Джозеф Байден AP Photo/Matt Rourke
Описание
Джозеф Байден
© AP Photo/Matt Rourke

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /ТАСС/. Избранный президент США Джозеф Байден объявил во вторник о назначениях на ряд должностей в Белом доме в своей администрации.

Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте переходной команды политика, должность заместителя руководителя аппарата сотрудников Белого дома займет Брюс Рид. Он в течение нескольких лет был помощником и советником Байдена.

Руководителем аппарата сотрудников Белого дома избранный президент в ноябре назначил Рона Клайна. Как было объявлено во вторник, старшим советником Клайна станет Элизабет Уилкинс, которая ранее являлась сотрудницей избирательного штаба демократа.

Отвечать за подготовку речей в Белом доме при Байдене будет Винай Редди. Он был спичрайтером демократа, когда тот занимал пост вице-президента США, а также во время предвыборной гонки. Курировать административные вопросы в Белом доме будет Энн Филипик, отвечать за планирование - Райан Монтоя.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Выборы президента США - 2020
Повстанцы захватили город Бамбари на востоке ЦАР
Мэр Бамбари Абель Матчипата сообщил, что бой за город продолжался более двух часов
Читать полностью