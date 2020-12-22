В Молдавии возобновили показ теленовостей и программ из России

КИШИНЕВ, 22 декабря. /ТАСС/. Молдавский телеканал "НТВ-Молдова" возобновил выпуск новостей из России в соответствии с принятыми на прошлой неделе парламентом Молдавии поправками в кодекс аудиовизуальных услуг, которые сняли введенные ранее ограничения на российские телеканалы. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил во вторник продюсер "НТВ-Молдова" Сергей Струнгару.

"Наш телеканал, который ретранслирует передачи российского телеканала НТВ, сегодня первым после трехлетнего перерыва возобновил показ новостных и аналитических программ, которые были запрещены в 2017 году. Также их показ возобновляет телеканал "Первый в Молдове", который ретранслирует передачи и Первого канала России", - сказал Струнгару. Он выразил убежденность, что этому примеру также последуют и другие другие телеканалы.

Ограничивающие вещание российских телеканалов поправки в Кодекс о телевидении и радио были приняты в декабре 2017 года по инициативе правящей тогда Демократической партии. Ее тогда возглавлял олигарх Владимир Плахотнюк, который после смены власти бежал из страны в США, был обвинен в ряде преступлений в России и Молдавии и объявлен в розыск. Эти поправки предусматривают запрет на ретрансляцию в стране информационных, информационно-аналитических, политических и военных передач из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении - в их числе Россия. При этом на трансляцию развлекательных программ российских каналов запрет не распространялся.

Действующий президент Игорь Додон отказался тогда подписать эти поправки, и демократы, контролировавшие Конституционный суд, временно отстранили его от должности. Подпись под документом поставил занимавший в то время пост председателя парламента Андриан Канду.

Отмена этого решения была одобрена 17 декабря парламентом Молдавии голосами депутатов поддерживающей Додона Партии социалистов и группы "За Молдову". Глава государства утвердил его, отметив, что "отныне цензура на телеканалах отменяется, и вскоре на них вернутся выпуски новостей российских телеканалов, а также других телеканалов, чье вещание было запрещено".

Однако постоянная делегация ЕС в Кишиневе выступила после этого с заявлением, в котором призвала молдавские власти не спешить с отменой ограничений на телеканалах. В нем выражено опасение, что это "может оставить Молдавию без защиты перед лицом дезинформации и пропаганды на телевидении".