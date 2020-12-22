Посольство Ватикана уведомили, что архиепископ Кондрусевич может вернуться в Белоруссию

МИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Посольство Ватикана в Белоруссии получило уведомление от госорганов республики об отсутствии препятствий для возвращения из Польши главы местных католиков митрополита Тадеуша Кондрусевича. Об этом во вторник говорится в сообщении на сайте Римско-католической церкви (РКЦ) в республике.

"Апостольская нунциатура в Республике Беларусь сообщает, что 22 декабря 2020 года из компетентных государственных органов получила информацию, что архиепископ Тадеуш Кондрусевич не имеет препятствий для возвращения на территорию Республики Беларусь", - указано в сообщении.

В связи с этим посольство Ватикана выразило признательность властям республики за положительный ответ на просьбу Папы Франциска о возвращении Кондрусевича для проведения рождественских богослужений.

Во вторник глава МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил, что президент республики Александр Лукашенко из уважения к Папе Римскому Франциску поручил найти решение ситуации, связанной с возвращением главы РКЦ в республике.

После состоявшихся 9 августа в Белоруссии президентских выборов в республике начались акции протеста оппозиции, вылившиеся в столкновения с правоохранителями. Кондрусевич осудил действия силовиков. В конце августа белорусские пограничники не впустили его в республику. Лукашенко тогда заявил, что Кондрусевич неожиданно выехал для консультаций в Варшаву, где "получил определенные задачи", что стало причиной отказа для его въезда в Белоруссию. Кондрусевич получил официальный ответ от Госпогранкомитета республики, согласно которому органы внутренних дел приняли решение о признании его паспорта недействительным. Тогда в МВД заявили, что проводят проверку принадлежности Кондрусевича к гражданству Белоруссии и представленных им документов при прохождении процедуры натурализации.