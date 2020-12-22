Повстанцы захватили город Бамбари на востоке ЦАР

ПРЕТОРИЯ, 22 декабря. /ТАСС/. Повстанцы из "Коалиции патриотов за перемены" захватили во вторник город Бамбари на востоке Центрально-Африканской Республики. Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на местные власти.

"Город находится сейчас под контролем вооруженных групп", - заявил мэр Бамбари Абель Матчипата. Он отметил, что бой за город продолжался более двух часов. Бамбари, где проживает до 50 тыс. человек, расположен в 389 км к северо-востоку от столицы страны Банги.

В свою очередь новостной портал из ЦАР Corbeau News передал, что оборонявшие Бамбари части правительственных сил и их международные союзники отошли на базу Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР в городе Гримари. Он находится в 88 км западнее Бамбари.

Происходит также активизация действий повстанцев к северу от столицы. Corbeau News сообщил, что в районе города Бояли в последние часы начались бои между ними и правительственными частями. Бояли находится в 120 км к северо-западу от Банги. Портал передает о переброске к Бояли дополнительных частей проправительственных сил и иных подразделений.

Сформированная на минувшей неделе на основе трех повстанческих группировок антиправительственная "Коалиция патриотов за перемены" поставила цель противодействовать президенту страны Фостен-Арканжу Туадере, который добивается переизбрания на второй срок. Отряды повстанцев сейчас пытаются захватить основные пути снабжения столицы ЦАР Банги и блокировать город в случае необходимости. Выступая 21 декабря на предвыборном митинге в Банги, Туадере заявил, что выборы обязательно состоятся, несмотря на ухудшение ситуации в области безопасности.

В президентских выборах в ЦАР, которые назначены на 27 декабря текущего года, участвуют 17 кандидатов. В случае, если никто из них не победит в первом туре, второй тур состоится 14 февраля 2021 года. Одновременно в ближайшее воскресенье в стране пройдут и парламентские выборы.