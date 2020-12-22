Место Камалы Харрис в Сенате США займет секретарь Калифорнии Алекс Падилла

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /ТАСС/. Место избранного вице-президента США Камалы Харрис в Сенате Конгресса займет секретарь американского штата Калифорния Алекс Падилла. Об этом заявил во вторник губернатор штата Гэвин Ньюсом.

Харрис в настоящее время представляет Калифорнию в верхней палате Конгресса США. Планируется, что 20 января она станет вице-президентом США. Ньюсом имеет право выбрать того, кто замет место Харрис в Сенате.

Как говорится в заявлении губернатора, Падилла, являющийся сыном иммигрантов из Мексики, "станет первым сенатором латиноамериканского происхождения, который представляет Калифорнию". Он "займет место, которое освобождается избранным вице-президентом Камалой Харрис".

Ньюсом опубликовал запись разговора с Падиллой по видеосвязи, в котором предложил ему стать "следующим сенатором от штата". Падилла ответил согласием.

По сведениям газеты The New York Times, объединения демократов в штате добивались от Ньюсома того, чтобы он выбрал афроамериканку в качестве замены Харрис в Сенате.

Население Калифорнии превышает 39 млн человек. По этому показателю штат занимает первое место в стране. Около 40% жителей являются испаноязычными. По площади Калифорния из американских штатов уступает только Аляске и Техасу.