Премьер-министр Молдавии не исключил отставки возглавляемого им правительства

КИШИНЕВ, 22 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Молдавии Ион Кику не исключил, что в ближайшее время произойдет отставка возглавляемого им правительства.

"Велика вероятность, что это было последнее заседание правительства в нынешнем составе. Говоря об этом, я учитываю как предстоящее обсуждение в парламенте вотума недоверия правительству, так и необходимость роспуска парламента", - заявил он во вторник после заседания кабинета министров. Кику отметил, что планирует обсудить с президентом Игорем Додоном, его преемницей Майей Санду и спикером парламента Зинаидой Гречаный возможные сценарии отставки правительства, которые позволят распустить парламент и назначить досрочные выборы депутатов.

В свою очередь Додон заявил, что поддерживающая его фракция Партии социалистов, представленная 37 депутатами в 101-местном парламенте, не поддержит отставку кабинета. По его словам, против отставки выступают и 15 депутатов из группы "За Молдову", а также ряд независимых парламентариев, которые вместе составляют большинство. По его словам, на заседание по этому вопросу могут прийти менее половины депутатов, большая часть которых не желает роспуска парламента, и отсутствие кворума в этом случае будет автоматически означать, что вотум недоверия правительству не состоялся.

На отставке кабинета министров, чтобы спровоцировать роспуск парламента, настаивает Санду и поддерживающая ее Партия действия и солидарности, у которой 15 мандатов, а также еще ряд оппозиционных объединений. Додон также поддерживает идею досрочных выборов, но он заявил, что из-за пандемии, кризиса и необходимости соблюсти законные процедуры их можно провести не ранее лета будущего года.