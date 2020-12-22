Аккаунт президента США в Twitter передадут Байдену без подписчиков

ТАСС, 22 декабря. Подписчики официальной учетной записи в Twitter президента Соединенных Штатов, которая в данный момент закреплена за действующим главой государства Дональдом Трампом, не перейдут в январе к новому американскому лидеру Джозефу Байдену вместе с аккаунтом, как это было в 2016 году. Как сообщает во вторник агентство Bloomberg, об этом администрация социальной сети проинформировала команду Байдена.

У нынешнего американского лидера есть два основных аккаунта в Twitter, и Трамп по большей части публикует свои заявления в личной учетной записи, а не в официальном аккаунте президента США, который переходит от одного главы Белого дома к другому.

"Twitter сообщил нам, что сейчас администрации Байдена придется начать с нуля", - заявил на своей странице в соцсети представитель Байдена по цифровым коммуникациям Роб Флаэрти. Как отмечает Bloomberg, то же самое произойдет и с аккаунтом Белого дома - он перейдет к новой администрации без подписчиков.

В настоящий момент на страницу президента США подписаны более 33 млн человек, а на официальный аккаунт Белого дома - 26 млн. При этом у личной учетной записи Трампа 88,5 млн подписчиков.