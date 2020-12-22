Двое российских дипломатов покинули Колумбию за нарушение Венской конвенции

БОГОТА, 22 декабря. /ТАСС/. Двое сотрудников посольства России в Колумбии были вынуждены покинуть южноамериканскую страну, поскольку их деятельность нарушала Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Соответствующее заявление во вторник распространил колумбийский МИД.

"Правительство [Колумбии] приняло решение просить об отзыве двух российских дипломатов, аккредитованных в Колумбии, поскольку проверка подтвердила, что они осуществляют в стране деятельность, несовместимую с Венской конвенцией о дипломатических сношениях", - говорится в заявлении, которое распространила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что Богота руководствовалась девятой статьей конвенции. "Несмотря на эти обстоятельства, Колумбия нацелена на то, чтобы поддерживать тот хороший уровень, на котором традиционно находятся дипломатические, торговые и партнерские отношения с Российской Федерацией", - подчеркивается в документе.

Ранее глава Миграционной службы Колумбии Хуан Франсиско Эспиноса сообщил, что двое сотрудников российского посольства покинули страну 8 декабря.