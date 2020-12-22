Байден заявил, что хакерам удалось похитить важные сведения у американского бизнеса

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /ТАСС/. Хакерам в результате масштабной кибератаки, причастность к которой в США приписывают России, удалось похитить представляющие важность сведения у американского бизнеса и властей. С таким утверждением выступил во вторник на пресс-конференции в Уилмингтоне (штат Делавэр) избранный президент США Джозеф Байден.

"Эта атака была тщательно спланирована и осуществлена", - полагает демократ. "Тем, кто осуществил атаку удалось застать федеральные власти врасплох, когда они не были готовы", - добавил он. По версии Байдена, хакеры "похитили важную информацию у нашего [американского] технологического сектора, у частного бизнеса и у правительственных ведомств США". Он заострил внимание на утверждениях представителей действующей администрации о том, что к атаке якобы причастна Россия.

Избранный президент также заявил, что администрации республиканца Дональда Трампа следует объявить о том, кто стоит за масштабной кибератакой.

"Администрация Трампа не смогла сделать кибербезопасность своим приоритетом, уволив или понизив в должности киберкоординаторов в Белом доме и в Госдепартаменте", - утверждал Байден, упомянув в качестве примера уволенного Трампом главу Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре Министерства внутренней безопасности США Кристофера Кребса.

По словам демократа, американский народ заслуживает объяснений подобного рода действий. "Это означает дать публичный и ясный ответ, кто несет ответственность за эту атаку, и принять действенные меры для привлечения виновных к ответственности", - заявил Байден. По его словам, предварительные признаки, озвученные госсекретарем Майклом Помпео и министром юстиции Уильямом Барром, указывают на то, что "Россия несет ответственность за этот взлом". Байден утверждал, что такое предположение соответствует его представлениям о характере деятельности РФ в киберпространстве.

"Однако администрации Трампа следует официально установить авторство [атаки]", - добавил избранный президент США. Он напомнил, что Трамп, срок президентских полномочий которого истекает во второй половине января, все еще несет ответственность за кибербезопасность в стране.

Ответные меры

Демократ заявил, что его администрация примет меры в связи с кибератакой на правительственные ведомства страны. "Я думаю, что, когда узнаю, каковы масштабы ущерба, и кто официально несет ответственность [за кибератаку], они могут быть уверены, что мы дадим ответ. И, возможно, мы ответим аналогичным образом. Есть много возможностей, которые я сейчас не буду обсуждать", - сказал демократ.

Комментируя заявления Трампа о том, что американские власти контролируют ситуацию в после атаки, Байден отметил: "Я не видел никаких свидетельств, что это взято под контроль". Он подчеркнул, что имеет место "очень серьезная угроза", а также обвинил Трампа в ее преуменьшении.

"Вместе с нашими союзниками мы намерены создать международную систему, которая обеспечит надлежащее поведение в киберпространстве таким образом, чтобы мы привлекали к ответственности страны за нарушение основных правил [этой системы]", - сказал Байден. Он не привел подробностей. По словам демократа, его будущая администрация будет "уделять приоритетное внимание" вопросу безопасности в киберпространстве. При этом он предположил, что "обеспечение безопасности киберпространства [США] может стоить буквально миллиарды долларов". "Может потребоваться много усилий, чтобы добиться этого", - добавил Байден.