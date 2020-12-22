Байден заявил, что не обсуждал дело своего сына с претендентами на пост главы Минюста США

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /ТАСС/. Избранный американский президент Джозеф Байден заявил, что не обсуждал дело своего сына Хантера с помощниками и претендентами на пост министра юстиции - генерального прокурора США. Он выступал во вторник на пресс-конференции в Уилмингтоне (штат Делавэр).

"Нет, нет", - ответил следующий глава американской администрации на вопрос о том, обсуждал ли он ситуацию вокруг расследования в отношении Хантера Байдена с советниками и теми лицами, кандидатуры которых он рассматривает для возможного выдвижения на должность главы Минюста США. "Я вам гарантирую: я буду делать то, что обещал. Генеральный прокурор США не является юристом [американского] президента. Я назначу кого-то, кто, как я ожидаю, будет обеспечивать соблюдение закона таким образом, как закон написан, не будет направляться мною", - заявил Байден.

Хантер Байден признал 9 декабря, что федеральная прокуратура в Делавэре проводит расследование, касающееся его налоговых отчислений. Затем стало известно, что проверку ведут и органы прокуратуры Нью-Йорка. По сведениям газеты Politico, разбирательство не ограничивается налоговыми вопросами. Как отметил источник издания, еще в прошлом году правоохранительные органы Делавэра и Вашингтона занялись проверкой зарубежных связей Хантера Байдена и выяснением его возможной причастности к отмыванию денег.

В октябре в СМИ попала электронная переписка Хантера Байдена. Из нее следует, что он мог организовать для представителя украинской энергетической компании Burisma встречу со своим отцом в то время, когда последний был вице-президентом США (2009-2017 годы). Корреспонденция также может свидетельствовать о наличии финансовых связей между семьей Байдена и китайскими компаниями.

Нынешний глава Минюста США Уильям Барр сообщил в понедельник, что не усматривает необходимости назначения спецпрокурора для расследования действий Хантера Байдена.

Джозеф Байден стал победителем ноябрьских президентских выборов в США. Его инаугурация состоится 20 января.