СМИ: Марокко, США и Израиль подписали Совместную декларацию

РАБАТ, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Марокко, США и Израиля подписали во вторник в Рабате Совместную декларацию. Как сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Press (MAP), подписи под документом поставили премьер-министр Марокко Саад ад-Дин аль-Османи, старший советник и зять президента США Джаред Кушнер и глава Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат. Церемония прошла в присутствии короля Марокко Мухаммеда VI.

В документе отмечается, что "США признают суверенитет Марокко над всей территорией Западной Сахары и подтверждают свою поддержку серьезному, заслуживающему доверия и реалистичному предложению Марокко об предоставлении автономии (Сахарскому региону - прим. ТАСС) как единственной основе для справедливого и прочного урегулирования спора на территории Западной Сахары".

"Ради облегчения прогресса в достижении этой цели США будут поощрять экономическое и социальное развитие вместе с Марокко, в том числе на территории Западной Сахары, и с этой целью откроют консульство на территории Западной Сахары, в Дахле, чтобы продвигать экономические и коммерческие возможности региона", - подчеркивается в Совместной декларации.