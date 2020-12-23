Марокко подтвердило готовность установить мирные отношения с Израилем

РАБАТ, 23 декабря. /ТАСС/. Марокко во вторник подтвердило готовность немедленно установить полные дипломатические, мирные и дружественные отношения с Израилем. Об этом говорится в Совместной декларации, которую подписали в Рабате премьер-министр Марокко Саад ад-Дин аль-Османи, старший советник и зять президента США Джаред Кушнер и глава Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат.

"Король Мухаммед VI подтвердил намерение Марокко и Израиля немедленно возобновить полные официальные контакты между марокканскими и израильскими коллегами, установить полные дипломатические, мирные и дружественные отношения", - говорится в тексте.

Кроме того, достигнута договоренность о "выдаче разрешений на прямые полеты между Марокко и Израилем, в том числе израильскими и марокканскими авиакомпаниями, о предоставлении права пролета". Марокко и Израиль договорились "вновь открыть бюро по связям в Рабате и Тель-Авиве", а также "содействовать динамичному, инновационному двустороннему экономическому сотрудничеству".

Также Марокко и Израиль решили "продолжить сотрудничество в сфере торговли, финансов и инвестиций, инноваций и технологий, гражданской авиации, визовых и консульских услуг, туризма, водных ресурсов, сельского хозяйства и продовольственной безопасности, энергетики и телекоммуникаций, и в других областях, которые могут быть определены по взаимному соглашению".

Подписание соглашений

Кроме того, страны подписали четыре соглашения в различных областях.

По данным MAP, в частности, подписано соглашение об освобождении от визовых формальностей для владельцев дипломатических и служебных паспортов. Подписан меморандум о взаимопонимании в области гражданской авиации. Как отмечает MAP, признавая важность обеспечения прямого авиасообщения между Израилем и Марокко, стороны обязуются вести переговоры для заключения соглашения о воздушном сообщении.

Еще один подписанный документ - это меморандум о взаимопонимании по инновациям и развитию водных ресурсов, который предусматривает техническое сотрудничество в области управления водными ресурсами и их развития. Также Марокко и Израиль подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области финансов и инвестиций. Он призван поощрять экономические отношения между двумя странами через торговлю и инвестиции.

Во вторник днем американо-израильская делегация высокого уровня прилетела в международный аэропорт Рабат-Сале из аэропорта Бен-Гурион близ Тель-Авива первым в истории прямым рейсом авиакомпании El Al. Кушнер и Бен-Шаббат посетили мавзолей Мухаммеда V, расположенный в столице королевства.