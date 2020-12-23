В Израиле сообщили, что досрочные парламентские выборы пройдут 23 марта

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 декабря. /ТАСС/. Кнессет (парламент Израиля) 23-го созыва был автоматически распущен в 01:00 мск в среду из-за истечения сроков утверждения госбюджета страны на текущий год, досрочные парламентские выборы в еврейском государстве состоятся 23 марта 2021 года, сообщает государственное израильское радио Kan.

"Мы опять идем на выборы", - сказал спикер палаты Ярив Левин, закрывая последнее пленарное заседание парламента 23-го созыва. Трансляцию осуществлял израильский государственный парламентский телеканал.