В Ливии заявили, что ЛНА установила контроль над одним из городов на юге страны

КАИР, 23 декабря. /ТАСС/. Подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара взяли под контроль город Убари (900 км к югу от Триполи), расположенный неподалеку от крупнейшего в стране нефтяного месторождения Эш-Шарара. Об этом сообщил во вторник телеканал Libya 24 со ссылкой на члена поддерживающего силы фельдмаршала военного совета этого населенного пункта Сулеймана Хашема.

"Армейские подразделения вошли в город Убари и полностью взяли под свой контроль после того, как его покинули формирования Правительства национального согласия (ПНС, заседающий в Триполи кабмин премьера Фаиза Сарраджа - прим. ТАСС)", - приводит телеканал слова Хашема. Как утверждал представитель военного совета, подразделения ЛНА, заняв большинство стратегических объектов в городе, вышли также за его пределы и достигли района нефтяных полей в Эш-Шараре.

Хашем также отметил, что силы ЛНА продолжают продвигаться на восток и север от города, чтобы обезопасить жизненно важные трассы, ведущие в этот регион. По его словам, отряды столичного кабмина, которыми командует генерал-лейтенант Али Кенна (назначен ПНС командующим военным округом Себхи), бежали в неизвестном направлении.

Между тем один из командиров формирований ПНС Али аш-Шериф, которого также цитирует Libya 24​​​​​, уже предупредил, что действия армии в Убари могут подорвать соглашение о постоянном прекращении огня, подписанное 23 октября в Женеве участниками совместного военного комитета в формате "пять плюс пять" (по пять военных от формирований ПНС и ЛНА). "Это дестабилизирует безопасность на юге, <...> является нарушением перемирия и ведет к возобновлению вооруженных столкновений в стране", - подчеркнул он.

В Ливии несколько лет параллельно существуют два органа исполнительной власти - ПНС и временный кабмин, пользующийся поддержкой парламента и ЛНА. Хафтар начал в апреле 2019 года наступление на столицу, в ответ кабмин в Триполи мобилизовал все подконтрольные ему формирования, официально обратившись за помощью к Турции на основании подписанного с ней меморандума о военном сотрудничестве. После этого при активной поддержке Анкары ему удалось вернуть контроль над рядом захваченных сторонниками Хафтара территорий. С сентября представители враждующих сторон вернулись к прямым переговорам, в том числе при посредничестве ООН, однако пока добиться серьезного прогресса в урегулировании затяжного кризиса им не удается.