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СМИ: патрульные корабли КНР вошли в территориальные воды Японии у спорных островов Сенкаку

По данным телеканала NHK, китайские корабли также стали приближаться к находящемуся в этом районе японскому рыболовецкому судну

ТОКИО, 23 декабря. /ТАСС/. Два патрульных корабля КНР в среду вошли в территориальные воды Японии в акватории островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которые являются предметом территориального спора между Токио и Пекином. Об этом сообщает телеканал NHK.

По его информации, китайские корабли также стали приближаться к находящемуся в этом районе японскому рыболовецкому судну. Управление безопасности на море Японии направило кораблям предупреждение с требованием покинуть территориальные воды страны, отмечает телеканал.

Территориальный спор вокруг островов Сенкаку между Японией и Китаем обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил об их покупке у частных владельцев. После этого в КНР прошли массовые антияпонские демонстрации. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорных островов и периодически совершают демонстративные заходы в прибрежную зону.

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