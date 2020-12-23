СБ ООН решил завершить работу миротворческой миссии в Дарфуре

ООН, 23 декабря. /ТАСС/. Совет Безопасности (СБ) ООН во вторник принял резолюцию, прекращающую работу совместной миротворческой миссии Африканского союза и Организации Объединенных Наций по стабилизации ситуации в регионе Судана Дарфур (ЮНАМИД). Миссия была утверждена резолюцией 1768 СБ ООН 31 июля 2007 года.

В принятом документе Совбез приветствовал мирное соглашение, подписанное суданским переходным правительством и повстанцами 3 октября текущего года, а также "выразил поддержку переходу от миротворчества к миростроительству в Дарфуре".

"[Совет Безопасности] решает завершить мандат ЮНАМИД 31 декабря 2020 года, - говорится в резолюции. - Он просит генерального секретаря начать вывод персонала с 1 января 2021 года и завершить его к 30 июня 2021 года".