Трамп заявил, что не подпишет нынешний вариант проекта бюджета

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп призвал во вторник Конгресс США изменить проект бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября), а также пакет мер стимулирования экономики страны. Соответствующее видеообращение к законодателям Трамп разместил в Twitter .

"В течение этого лета демократы блокировали законопроект (о стимулирующих экономику мерах - прим. ТАСС). <...> Направленный мне теперь на подпись документ значительно отличается от того, что ожидалось. Это позор, - сказал он. - Среди более 5 тыс. страниц, которые никто в Конгрессе не прочел, есть законопроект об облегчении [последствий распространения коронавируса], но он почти не имеет ничего общего с [борьбой с] коронавирусом".

"В пакете из $900 млрд усердно работающим налогоплательщикам выделяется только по $600, недостаточно средств предполагается и для малого бизнеса, в частности ресторанам, - считает президент США. - Конгресс тратит много денег на помощь другим странам, но направляет минимум американцам. Это не их вина, это вина Китая". "Я прошу Конгресс изменить документ и увеличить нелепо низкие [выплаты] в $600 до $2 тыс. или до $4 тыс. на семью. Призываю Конгресс незамедлительно убрать из законопроекта ненужные положения и направить мне подходящий текст", - добавил он.

Трамп вновь заявил, что, возможно, он будет представлять "следующую администрацию США".

Сенат Конгресса США вслед за Палатой представителей одобрил в понедельник вечером проект бюджета на 2021 финансовый год, а также пакет мер стимулирования экономики страны. В воскресенье республиканцы и демократы в Конгрессе смогли уладить продолжавшиеся несколько месяцев разногласия и достичь договоренности по новому пакету мер стимулирования экономики страны объемом почти $900 млрд. Данная инициатива дополнила пакет законопроектов о финансировании работы правительства в 2021 финансовом году в размере около $1,4 трлн.