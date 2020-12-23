Трамп в разговоре с премьером Вьетнама призвал обеспечить справедливую торговлю

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре во вторник с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком призвал власти этой республики предпринять шаги для обеспечения справедливой взаимной торговли. Об этом говорится в заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.

"Президент Трамп выразил обеспокоенность в связи с торговым дефицитом и призвал предпринять решительные шаги для обеспечения справедливой и взаимной торговли между двумя странами", - отмечается в тексте.

Министерство финансов США 16 декабря в полугодовом отчете Конгрессу о макроэкономической и валютной политике американских торговых партнеров обвинило Вьетнам и Швейцарию в валютных манипуляциях. Государственный банк Вьетнама отверг обвинения американского ведомства, указав, что республика не осуществляет регулирование курса донга с целью создания несправедливых конкурентных преимуществ в международной торговле.