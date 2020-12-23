Координатор Белого дома по борьбе с коронавирусом намерена покинуть госслужбу

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Координатор Белого дома по борьбе с распространением нового коронавируса Дебора Биркс скоро покинет госслужбу, однако намерена некоторое время поработать с командой избранного президента США Джозефа Байдена. Об этом она сама заявила во вторник в интервью новостной телесети Newsy .

На вопрос, собирается ли она содействовать новой команде в борьбе с пандемией, координатор выразила надежду, что будущее руководство "добьется успеха". "Я буду полезна в любом качестве, в котором, по мнению людей, могу помочь. Затем я уйду со службы, - сказала она. - <...> Я буду помогать в течение определенного времени. Этот опыт был достаточно серьезным. Это было трудно для моей семьи".

Как отмечает Politico, Биркс не назвала конкретных дат своего ухода. "Я хочу убедиться, что процесс передачи полномочий идет хорошо. Я буду работать столько, сколько потребуется, а затем уйду", - добавила она.

Интервью Newsy вышло вслед за тем, как агентство Associated Press (AP) сообщило, что Биркс на следующий день после отмечавшегося в этом году 26 ноября Дня благодарения отправилась вместе с пожилыми родителями и детьми в один из своих домов в штате Делавэр. Однако чиновник подчеркнула, что прибыла в штат не для празднования, а чтобы подготовить недвижимость к зиме для последующей продажи. Ранее координатор выражала беспокойство возможным увеличением числа случаев заболевания в США после Дня благодарения.

Джозеф Байден пригласил коллегу Биркс по целевой группе по борьбе с пандемией, директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи работать в новой администрации, и тот согласился. Команда демократа сомневалась в надежности Биркс и обвиняла ее в излишней почтительности к действующему президенту Дональду Трампу, отмечает Politico.