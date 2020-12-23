СМИ: Пекин может реформировать избирательный механизм в Гонконге

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 23 декабря. /ТАСС/. Центральные власти КНР рассматривают возможность реформирования механизма коллегии выборщиков в Гонконге с тем, чтобы снизить влияние оппозиции в этом органе, который избирает высшее должностное лицо в этом специальном административном районе. Об этом сообщила в среду газета South China Morning Post со ссылкой на источники в Пекине.

В частности, речь идет о перспективах упразднения 117 мест, которые в коллегии выборщиков образуют депутаты районных советов в 18 округах Гонконга. Подавляющее большинство этих мест контролируют сторонники продемократической оппозиции, уверенно победившие на выборах в райсоветы в ноябре прошлого года.

По данным издания, предложение о реформировании избирательного механизма будет поднято в ходе проходящего в Пекине заседания Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент). В случае одобрения данный вопрос затем будет вынесен на повестку ежегодной сессии ВСНП, намеченной на март.

В состав коллегии выборщиков в Гонконге входят 1,2 тыс. человек - политики, представители бизнеса, финансовых, промышленных, научных кругов, различных других отраслей и сфер общества. Подавляющее большинство членов этого органа лояльны центральным властям. Следующие выборы главы исполнительной власти здесь пройдут в марте 2022 года.

По мнению наблюдателей, Пекин усилил контроль над этим специальным административным районом после принятия ПК ВСНП прошлым летом закона о национальной безопасности в Гонконге. После этого многие радикальные оппозиционные активисты свернули антиправительственную деятельность в автономии, где в прошлом году прокатилась волна массовых протестов.

11 ноября Законодательный совет Гонконга вообще остался без оппозиции после того, как 15 депутатов от продемократических партий объявили о коллективном решении подать в отставку в знак протеста против дисквалификации своих четырех коллег. С середины декабря госчиновники в Гонконге начали приносить присягу на верность Родине и основному закону (гонконгский аналог конституции).