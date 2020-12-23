Руководителей "Пресс-клуба Беларусь" задержали на 72 часа

МИНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Руководители "Пресс-клуба Беларусь" Юлия Слуцкая, Алла Шарко, Сергей Ольшевский и Сергей Якупов, у которых 22 декабря проходили обыски, задержаны следствием на 72 часа. Об этом сообщает в среду Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

"Руководители "Пресс-клуба", у которых проходили обыски, задержаны следствием на 72 часа", - говорится в сообщении ассоциация.

По информации БАЖ, дело в отношении сотрудников учреждения ведется по ч. 2 ст. 243 - уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

Обыски в журналистской организации "Пресс-клуб Беларусь" и у связанных с ней людей проводили сотрудники департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии в рамках дела о нарушении налогового законодательства, сообщила ранее пресс-служба ведомства.

Во вторник в БАЖ заявили, что основатель "Пресс-клуба Беларусь" Юлия Слуцкая задержана в Минске. Кроме того, обыски проходили у финансового и программного директоров организации и в ее офисе. Также перестала выходить на связь член основного состава Координационного совета белорусской оппозиции Ксения Луцкина. В пресс-службе совета сообщили, что у нее тоже может проходить обыск, и есть вероятность, что это связано с обысками у сотрудников "Пресс-клуба Беларусь".

"Пресс-клуб Беларусь" занимается исследовательской деятельностью, организует и проводит образовательные лекции и семинары для журналистов.