СМИ: партия "Кахоль-Лаван" может самораспуститься до выборов 23 марта

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 декабря. /ТАСС/. Главный конкурент партии "Ликуд" премьера Биньямина Нетаньяху на выборах в апреле и сентябре 2019 года, а также в марте 2020 года - партия "Кахоль-Лаван" министра обороны Бени Ганца - может быть распущена еще до досрочного голосования 23 марта 2021 года. Об этом сообщает в среду со ссылкой на представителей "Кахоль-Лаван" государственное израильское ради Kan .

Радиостанция отмечает, что сам Ганц уже заявил о намерении его партии участвовать в избирательной кампании, но несколько высокопоставленных источников в "Кахоль-Лаван" выразили мнение, что "партия не сможет продержаться до выборов и будет распущена до дня голосования". Kan отмечает, что из-за плохих данных последних опросов общественного мнения из партии могут в ближайшее время выйти основные министры, включая главу МИД Габи Ашкенази.

"Кахоль-Лаван" по итогам выборов 2019 года получила 35 из 120 мест в Кнессете (парламенте), но, если бы выборы состоялись сегодня, могла бы рассчитывать, по данным разных опросов, лишь на пять или шесть депутатских кресел. Ганца в 2019 году хотели видеть премьером до 40% опрошенных, а сейчас - около 4%, отмечает газета The Times of Israel .

В преддверии выборов

Кнессет 23-го созыва был автоматически распущен в 01:00 мск в среду из-за истечения сроков утверждения госбюджета страны на текущий год, досрочные парламентские выборы в еврейском государстве в соответствии с действующим законодательством состоятся 23 марта 2021 года. В соответствии с действующим законодательством, Биньямин Нетаньяху остается премьером до момента приведения к присяге нового кабмина, сформированного по итогам предстоящих выборов.

Kan отмечает, что это будут уже четвертые выборы в Израиле менее чем за два года. 35-й кабинет министров Израиля был приведен к присяге 17 мая 2020 года. Создание устойчивой коалиции партиями "Ликуд" Нетаньяху и "Кахоль-Лаван" бывшего главы Генштаба Бени Ганца по итогам выборов 2 марта 2020 года положило конец длившемуся более 500 дней политическому кризису в стране, в ходе которого израильтяне трижды были вынуждены ходить на участки для голосования, но дважды политики не могли сформировать коалицию после распределения 120 мест в парламенте по итогам подсчета бюллетеней.

Во вторник вечером в ходе специальной пресс-конференции Нетаньяху пообещал вновь одержать победу на выборах. "Я не хотел выборов, партия "Ликуд" не хотела выборов, мы постоянно голосовали против выборов, но [министр обороны и лидер партии "Кахоль-Лаван" Бени] Ганц отказался от своих [коалиционных] обязательств перед нами", - заявил он, после чего заверил, что "Ликуд" "добьется мощной победы на выборах".

Результаты первых опросов

Опрос общественного мнения, проведенный Двенадцатым каналом израильского ТВ, показывает, что, если бы выборы состоялись в ближайшие дни, партия "Ликуд" получила бы 29 из 120 мест в Кнессете, партия бывшего однопартийца премьера Гидеона Саара "Новая надежда" - 18 кресел, блок "Еш атид" - "Телем" Лапида - 16, блок правых партий "Ямина" - 16, "Объединенный арабский список" - 11, ультраортодоксальные партии ШАС и "Объединенный иудаизм Торы" - по восемь мест, партия "Наш дом - Израиль" Авигдора Либермана - семь кресел, партия левого толка "Мерец" - пять, "Кахоль-Лаван" Ганца - пять.

Опрос Kan предсказывает 28 мест для "Ликуд", 20 - для "Новой надежды", 15 - для блока "Ямина", 11 кресел - "Объединенному арабскому списку", по восемь - ШАС и "Объединенному иудаизму Торы" и по шесть кресел для НДИ, "Мерец" и "Кахоль-Лаван".

Газета The Times of Israel отмечает, что такой расклад сил, если сохранится до марта, позволит Нетаньяху одержать победу, но обещает трудности при создании коалиции, как это было после выборов в апреле и сентябре 2019 года.