FT: односторонние санкции США закрывают компаниям из ЕС доступ на китайский рынок

ЛОНДОН, 23 декабря. /ТАСС/. Руководители европейских технологических компаний и дипломаты ЕС считают, что односторонние санкции США в отношении Китая закрывают компаниям из сообщества доступ на китайский рынок, вследствие чего преимущество получают американские компании. Об этом сообщает в среду газета Financial Times.

В черном списке Минторга США оказался целый ряд компаний из Китая, в том числе корпорация Huawei. В конце минувшей недели в него попал производитель полупроводников SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation). После этого нидерландской компании ASML, выпускающей наиболее передовое оборудование для производства микросхем в Китае, запретили продавать его SMIC.

Санкционный режим Вашингтона, в соответствии с торговой политикой "Америка прежде всего", предусматривает исключения для американцев в плане работы с китайскими компаниями, в то время как группы из других стран заставляют уйти с рынка КНР, приводит издание слова руководителя одной из ведущих европейских компаний, попросившего не называть его имя. "До сих пор американским компаниям выдаются лицензии на поставки продукции Huawei, а европейские поставщики этого сделать уже не могут", - отметил он.

Многие европейские производители микросхем и оборудования для их производства подпадают под американские санкции, поскольку зависят от прав на интеллектуальную собственность США.

Глава другой крупной компании ЕС сказал газете, что ей в свое время запретили поставлять компоненты китайским покупателям из-за подозрений, что они могут быть использованы в военных целях. Но рынок таких компонентов был быстро заполнен американскими поставщиками, которые продавали их через посредников, констатирует предприниматель.

Руководители европейских технологических компаний, поддерживая определенные шаги правительства США с целью предотвращения использования микросхем в интересах наращивания военной мощи Китая, все больше, как указывает газета, "разочаровываются в отношении односторонних [американских] санкций и надеются сократить использование интеллектуальной собственности США".

Инициатива стран ЕС

В начале декабря 17 стран - членов ЕС объявили при поддержке Европейской комиссии "о европейской инициативе в области процессоров и полупроводниковых технологий". Эта группа выступила за то, чтобы одна пятая часть средств фонда восстановления экономики сообщества в размере 750 млрд евро была в ближайшие два-три года направлена на исследования в области полупроводников.

Данная инициатива свидетельствует о том, что "европейские правительства хотят меньше зависеть от американских технологий, хотя на достижение этой цели потребуется много времени", подчеркнул один из европейских дипломатов. "Этот процесс ускорили санкции США, - констатирует он. - Для европейских компаний Китай - настолько большой рынок, что им нужно найти способы его обслуживать".

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, как напоминает Financial Times, заявил о том, что "европейцы должны делать это по-своему". "Что касается Китая, то сейчас приоритетами США являются безопасность, безопасность, безопасность. Европейские правительства заботятся о других вещах: доступе на рынок, установлении стандартов", - подчеркнул глава дипломатии Евросоюза.