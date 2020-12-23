WP: ФБР считает Иран причастным к призывам к насилию против чиновников после выборов

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) полагает, что к распространявшимся в интернете в декабре призывам к насилию против американских чиновников, не согласных с мнением президента США Дональда Трампа о фальсификациях на выборах, причастен Иран. С таким утверждением выступила во вторник вечером газета The Washington Post со ссылкой на представителей федеральных властей и властей штатов.

"ФБР пришло к выводу, что Иран стоит за подстрекательством в сети к насилию в отношении главы бюро Кристофера Рея, бывшего главы Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре МВБ Кристофера Кребса, многочисленных представителей избирательных властей штатов, которые опровергали утверждения Дональда Трампа и его сторонников о мошенничестве на выборах, - пишет издание. - Их фотографии, домашние адреса и другая личная информация была размещена на сайте "Враги народа" (Enemies of the People)".

По данным The Washington Post, ФБР оповестило подвергшихся травле чиновников о причастности Ирана. Как ожидается, ведомство выступит в среду с заявлением по этому поводу. "[Информация о] компаниях, занимающихся оборудованием для голосования, также есть [на сайте]", - говорится в статье.

В октябре разведка США утверждала, будто Иран рассылал поддельные письма, составленные для запугивания избирателей. Тегеран тогда отверг все обвинения американской стороны во вмешательстве в выборы, назвав их безосновательными.