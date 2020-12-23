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Маас считает расследования СМИ подтверждением версии ФРГ по инциденту с Навальным

В то же время, как отметил глава МИД Германии, "на этой основе новых последствий не будет"

БЕРЛИН, 23 декабря. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас считает, что журналистские расследования по инциденту с Алексеем Навальным подкрепляют сведения Германии о предполагаемом отравлении. Об этом он заявил в среду агентству DPA.

"Тот факт, что это было еще раз обработано и подкреплено журналистами, считаем подтверждением, - сказал он. - Однако на этой основе новых последствий не будет".

Как отметил Маас, Германия хочет конструктивных отношений с Россией для решения вопросов международного характера. "В наших интересах конструктивно говорить с Россией, а именно по таким темам, как конфликт на востоке Украины и соглашение с Ираном по атому", - сказал министр. "И я полагаю, что Россия также заинтересована в этом", - добавил он.

Ранее о необходимости иметь "хорошие стратегические отношения" с РФ говорила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Однако, по ее словам, "нельзя закрывать глаза" на спорные пункты. К ним она причислила инцидент с Навальным, убийство в берлинском парке Малый Тиргартен, а также ситуацию на востоке Украины.

О госпитализации Навального

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета. Позже его доставили на лечение в Берлин. Правительство ФРГ 2 сентября выступило с утверждением о том, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". По данным Берлина, эти выводы подтвердили лаборатории во Франции и Швеции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков многократно говорил, что Москва готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было. Президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека отметил, что западные страны не предоставляют России документы, подтверждающие их выводы по этому вопросу, что не позволяет начать собственное расследование.

Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичУкраинаИранГерманияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичМаас, Хайко
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