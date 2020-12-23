Маас считает расследования СМИ подтверждением версии ФРГ по инциденту с Навальным

БЕРЛИН, 23 декабря. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас считает, что журналистские расследования по инциденту с Алексеем Навальным подкрепляют сведения Германии о предполагаемом отравлении. Об этом он заявил в среду агентству DPA.

"Тот факт, что это было еще раз обработано и подкреплено журналистами, считаем подтверждением, - сказал он. - Однако на этой основе новых последствий не будет".

Как отметил Маас, Германия хочет конструктивных отношений с Россией для решения вопросов международного характера. "В наших интересах конструктивно говорить с Россией, а именно по таким темам, как конфликт на востоке Украины и соглашение с Ираном по атому", - сказал министр. "И я полагаю, что Россия также заинтересована в этом", - добавил он.

Ранее о необходимости иметь "хорошие стратегические отношения" с РФ говорила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Однако, по ее словам, "нельзя закрывать глаза" на спорные пункты. К ним она причислила инцидент с Навальным, убийство в берлинском парке Малый Тиргартен, а также ситуацию на востоке Украины.

О госпитализации Навального

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета. Позже его доставили на лечение в Берлин. Правительство ФРГ 2 сентября выступило с утверждением о том, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". По данным Берлина, эти выводы подтвердили лаборатории во Франции и Швеции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков многократно говорил, что Москва готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было. Президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека отметил, что западные страны не предоставляют России документы, подтверждающие их выводы по этому вопросу, что не позволяет начать собственное расследование.