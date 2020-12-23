Оппозиция в Армении предлагает создать в стране вторую военную базу РФ

ЕРЕВАН, 23 декабря. /ТАСС/. Армения должна подписать новое соглашение о безопасности с РФ, включив туда пункт о создании второй военной базы, которая будет дислоцироваться в области Сюник, граничащей с Азербайджаном на юге страны. Об этом в среду написал на своей странице в Facebook лидер партии "Просвещенная Армения" и глава одноименной парламентской фракции Эдмон Марукян.

"Особое место в новом соглашении должна занять безопасность Сюникской области. В этой связи считаем жизненно важным начать безотлагательные переговоры о размещении новой российской военной базы в Сюникской области. Военная база станет, с одной стороны, опорой эффективной, динамичной деятельности российских миротворческих сил в Карабахе, с другой стороны, гарантом долгосрочного мира и безопасности в регионе", - отметил он.

По словам Марукяна, "следует отметить, что опыт 102-й российской военной базы в Гюмри является гарантией эффективности этого механизма безопасности. На протяжении десятилетий эта база обеспечивала неприкосновенность армяно-турецкой границы".

"Мы оцениваем потенциал нового соглашения между Арменией и Россией как исторический. Такой документ может быть демонстрацией многовековой дружбы наших народов, защиты общих ценностей, борьбы с существующими угрозами (распространение терроризма, воинственная риторика стран региона, расширение военного потенциала соседних стран, военно-политических формирований)", - добавил оппозиционный политик.

В настоящий момент в армянском городе Гюмри согласно межгосударственному договору от 1995 года дислоцируется 102 российская военная база, которая обеспечивает безопасность армяно-турецкой государственной границы. В 2010 году в документ были внесены изменения, в соответствии с которыми срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, до 2044 года.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, а в регионе разместились российские миротворцы.