Эковыбор Китая: как страна (с трудом) пытается отказаться от неразлагаемого пластика

Охрана окружающей среды, борьба за синее небо и защита экологии в последние годы стали приоритетами Китая в контексте устойчивого развития. Причем не только на бумаге, но и на деле. Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал, что Поднебесная выйдет на пик по выбросам CO2 до 2030 года, а к 2060 году достигнет углеродной нейтральности. Правительство страны также анонсировало сокращение вредных выбросов, отказ от угля в пользу газа и другие важные меры.
Более того, в начале этого года власти обнародовали масштабную программу по отказу от неразлагаемого пластика и его замене на экоаналоги. Документ нацелен на защиту окружающей среды и борьбу с так называемым белым загрязнением (загрязнением пластиковыми отходами).
Однако вместо того, чтобы снискать поддержку защитников экологии, инициатива Китая подверглась жесткой критике со стороны Greenpeace. На прошлой неделе природоохранная организация опубликовала доклад, в котором сказано, что попытка отказаться от одного вида пластика в пользу другого не поможет решить вопрос "белого" загрязнения и что многие виды биоразлагаемых материалов требуют для переработки определенных условий, которые не встречаются в природе. Этот факт, заявляет Greenpeace, лишь обостряет проблему утилизации пластиковых отходов.
В 2026-й без пластика?
К отказу от пластика Китай идет, как кажется, уже давно. Однако его поступь в этом направлении стала твердой лишь в последние годы. Первые ограничения на использование неразлагаемого пластика в КНР были введены еще в 2007 году. С 2008 года супермаркетам и рынкам запретили предоставлять бесплатно пакеты для покупок.
В январе 2020 года власти обнародовали план отказа от неразлагаемого пластика в определенных сферах и его замены на новые материалы к концу 2025 года.
Ограничительные меры уже коснулись крупных городов Поднебесной: к концу декабря магазины, рестораны, аптеки и прочие места, где ведется обслуживание массового потребителя, должны полностью отказаться от пластиковых пакетов, столовых приборов и соломинок для напитков. К концу 2022 года запрет на использование пластиковых пакетов будет введен и в других населенных пунктах КНР. Исключение составят лишь рынки свежих продуктов — им разрешили отказаться от пластиковых мешков лишь к концу 2025 года. В планах Китая на уходящий год также запрет на производство и продажу одноразовых принадлежностей из пенопласта, изготовление средств гигиены с полимерными гранулами, полиэтиленовых пакетов толщиной менее 0,025 мм.
К концу 2022 года, обещают власти, произойдет резкое сокращение производства товаров из пластика — его повсеместно заменят новые композитные материалы. Кроме того, все гостиницы КНР перестанут предоставлять клиентам одноразовые пластиковые принадлежности: зубные щетки, расчески. К этому же времени от упаковки из неразлагаемого пластика откажутся все курьерские службы Пекина, Шанхая, провинций Гуандун, Цзянсу, Чжэцзян и ряда других регионов. К 2025 году эта практика будет распространена уже на всю страну.
Небольшое исключение по использованию пластиковых изделий будет сделано для процветающей в стране отрасли доставки готовой еды и продуктов питания. К концу 2025 года долю упаковок из полимеров там планируется снизить на 30%. Стоит отметить, что некоторые рестораны Китая уже перешли на экоупаковку еды: вместо привычных пластиковых контейнеров они используют тару из картона и плотной бумаги. Однако социально ответственных пока единицы: большинство кафе и ресторанов доставляют еду в пластиковых боксах, а некоторые и вовсе — в одноразовых пакетах. Юанем таких предпринимателей власть пока не наказывает.
"Свалка планеты"
План китайских властей коснется еще одной сферы — импорта пластиковых отходов. С 1980-х годов Китай ввозит твердые бытовые отходы в качестве источника сырья: если в 1990-х годах ввозимый объем составлял порядка 1 млн тонн в год, то к 2017 он вырос в 44 (!) раза. Фактически КНР превратилась в мусороперерабатывающий завод всей планеты: по официальным данным, в 2015 году Китай принимал более 70% мировых пластиковых отходов и около 37% макулатуры. Основными экспортерами мусора в КНР были европейские страны и США.
Масштабный импорт привел к тому, что в 2017 году мусороперерабатывающая отрасль стала одним из ключевых работодателей в стране, однако из-за катастрофического ухудшения экологической ситуации властям пришлось принять меры. С 2017 года Китай начал последовательно запрещать импорт все новых категорий отходов. Список запрещенки рос год от года. А с 1 января 2021 года КНР полностью прекратит импорт твердых отходов, в том числе пластика.
"Зеленый" опыт Китая
Некоторые регионы Китая уже присоединились к "зеленому" движению и стали досрочно отказываться от пластика. Свыше 20 провинций страны, включая Гуандун, Хайнань, Шэньси и Шаньдун, раньше намеченного срока ограничили использование изделий из неразлагаемого пластика. Например, в Шанхае уже до конца этого года планируется запретить производство, продажу и использование одноразовых полимерных изделий для общепита, гостиничного бизнеса и электронной коммерции.
В Пекине с 1 мая действует запрет на одноразовые столовые приборы: палочки, ложки, одноразовые ножи и вилки. Что касается отрасли доставки готовой еды, то теперь при оформлении заказа в приложении необходимо выбрать: "Нужны столовые приборы" либо "Защищаю окружающую среду, не нужны столовые приборы".
С 1 декабря запрет на производство, продажу и использование одноразовых предметов из неразлагаемого пластика действует и в южной провинции Хайнань. Первыми в запретный список попали пакеты и столовые приборы, в будущем перечень будет расширен. Еще до введения новых запретов к кампании подключились госструктуры острова: правительственные учреждения, госкомпании, школы и университеты перестали использовать ряд пластиковых принадлежностей.
Как отмечают китайские СМИ, в КНР уже разработаны новые материалы, которые придут на смену неразлагаемому пластику. Где-то они еще испытываются, а какие-то из них уже поступают в массовое производство.
Согласно Greenpeace, только в этом году более 30 компаний в Поднебесной заявили о том, что они увеличили мощности по производству биоразлагаемого пластика или намерены это сделать. По оценкам этой организации, годовой прирост составит около 4,4 млн тонн. Иными словами, это позволит увеличить выпуск "зеленого" пластика в Китае в семь раз лишь за один год.
Критика мер властей
Однако у экспертов планы китайских властей вызывают вопросы. Во-первых, несмотря на все новые и новые запреты, потребление неразлагаемого пластика в Китае в последние годы не снижалось, а, напротив, продолжало расти. Во многом это продиктовано бешеными темпами роста в сфере электронной торговли. Популярности онлайн-шопинга также поспособствовала пандемия.
По данным Почты Китая, в 2016 году службы экспресс-доставки использовали порядка 15 млрд упаковочных пакетов, а в 2019 году — 30 млрд. В среднем жители Китая ежедневно используют на продуктовых рынках около 1 млрд пластиковых пакетов в сутки.
Можно ли заменить все это "зелеными" аналогами? Эксперты говорят, что нет. По крайней мере не сразу. Специалисты утверждают, что по качеству альтернативные материалы пока уступают неразлагаемому пластику: по сравнению с ним они менее прочные и недолговечные.
Кроме того, как утверждают аналитики Greenpeace, биоразлагаемый пластик на деле таковым не является. Согласно отчету "зеленых", некоторые его виды требуют для разложения определенных параметров температуры и влажности. Иными словами, им необходима сортировка, переработка и соответствующая инфраструктура.
Проблема утилизации
Ряд изданий также пишет о том, что в случае замены неразлагаемого пластика на его "зеленые" аналоги перед Китаем все равно будет стоять вопрос утилизации отходов.
По оценкам газеты South China Morning Post, к 2025 году на Китай будет приходиться порядка четверти мировых пластиковых отходов. По данным Китайской национальной ассоциации по возобновляемым ресурсам, из 63 млн тонн мусора, произведенных в КНР в прошлом году, только треть была переработана.
Кроме того, большая часть городских свалок в Китае переполнена или не соответствует экологическим нормам. В этой связи особенно остро встает вопрос сортировки и переработки мусора. В крупных городах КНР уже введены меры по его раздельному сбору, в некоторых регионах за неправильную классификацию наказывают юанем.
Однако пока громкие заявления сверху сталкиваются с суровой реальностью. Буквально на прошлой неделе корреспондент ТАСС стал свидетелем того, как пожилая женщина в течение 10 минут старательно раскладывала мусор по четырем разным бакам. Она вглядывалась в маркировку принесенных ей пакетов и сверяла ее с инструкциями на плакатах. Когда она с чувством выполненного долга отошла в сторону, у нее на глазах подъехал мусоровоз и сгрузил содержимое четырех баков в один мусорный контейнер.
Иными словами, одной лишь политической воли для решения этой амбициозной задачи явно недостаточно. А остальные неизвестные Китаю предстоит найти в следующие пять лет.
Зоя Русинова, Пекин