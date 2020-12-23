Эковыбор Китая: как страна (с трудом) пытается отказаться от неразлагаемого пластика

Охрана окружающей среды, борьба за синее небо и защита экологии в последние годы стали приоритетами Китая в контексте устойчивого развития. Причем не только на бумаге, но и на деле. Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал, что Поднебесная выйдет на пик по выбросам CO2 до 2030 года, а к 2060 году достигнет углеродной нейтральности. Правительство страны также анонсировало сокращение вредных выбросов, отказ от угля в пользу газа и другие важные меры.

Более того, в начале этого года власти обнародовали масштабную программу по отказу от неразлагаемого пластика и его замене на экоаналоги. Документ нацелен на защиту окружающей среды и борьбу с так называемым белым загрязнением (загрязнением пластиковыми отходами).

Однако вместо того, чтобы снискать поддержку защитников экологии, инициатива Китая подверглась жесткой критике со стороны Greenpeace. На прошлой неделе природоохранная организация опубликовала доклад, в котором сказано, что попытка отказаться от одного вида пластика в пользу другого не поможет решить вопрос "белого" загрязнения и что многие виды биоразлагаемых материалов требуют для переработки определенных условий, которые не встречаются в природе. Этот факт, заявляет Greenpeace, лишь обостряет проблему утилизации пластиковых отходов.

В 2026-й без пластика?

К отказу от пластика Китай идет, как кажется, уже давно. Однако его поступь в этом направлении стала твердой лишь в последние годы. Первые ограничения на использование неразлагаемого пластика в КНР были введены еще в 2007 году. С 2008 года супермаркетам и рынкам запретили предоставлять бесплатно пакеты для покупок.

В январе 2020 года власти обнародовали план отказа от неразлагаемого пластика в определенных сферах и его замены на новые материалы к концу 2025 года.

Ограничительные меры уже коснулись крупных городов Поднебесной: к концу декабря магазины, рестораны, аптеки и прочие места, где ведется обслуживание массового потребителя, должны полностью отказаться от пластиковых пакетов, столовых приборов и соломинок для напитков. К концу 2022 года запрет на использование пластиковых пакетов будет введен и в других населенных пунктах КНР. Исключение составят лишь рынки свежих продуктов — им разрешили отказаться от пластиковых мешков лишь к концу 2025 года. В планах Китая на уходящий год также запрет на производство и продажу одноразовых принадлежностей из пенопласта, изготовление средств гигиены с полимерными гранулами, полиэтиленовых пакетов толщиной менее 0,025 мм.

К концу 2022 года, обещают власти, произойдет резкое сокращение производства товаров из пластика — его повсеместно заменят новые композитные материалы. Кроме того, все гостиницы КНР перестанут предоставлять клиентам одноразовые пластиковые принадлежности: зубные щетки, расчески. К этому же времени от упаковки из неразлагаемого пластика откажутся все курьерские службы Пекина, Шанхая, провинций Гуандун, Цзянсу, Чжэцзян и ряда других регионов. К 2025 году эта практика будет распространена уже на всю страну.